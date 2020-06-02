Рада збільшила розмір соціальних виплат: кому і на скільки

- 02 черв. 2020
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Верховна Рада підвищила соціальні гарантії певним категоріям населення на сьогоднішньому засіданні 2 червня. Про це NNS повідомляє з посиланням на видання Факти.
Як стало відомо NNS , за законопроект проголосували 293 народних депутати. Збільшено розмір допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. Крім того, Рада призначила виплати самотнім пенсіонерам та малозабезпеченим сім’ям. За це 2 червня проголосували 239 народних депутатів.
Соціальні гарантії підвищено з 2 до 2,5 прожиткових мінімумів для:
- дітей до 6 років – 4 447,50 грн;
- дітей від 6 до 18 років – 5 545 грн.
До 3,5 прожиткових мінімумів підвищено допомогу для дітей з інвалідністю:
- до 6 років – 6 226,50 грн;
- від 6 до 18 років – 7 763 грн.
Допомога самотнім пенсіонерам
Згідно з ухваленим законопроектом № 2494, старші за 80 років самотні пенсіонери щомісяця отримуватимуть додаткову допомогу на постійний догляд сторонніх людей.
40% прожиткового мінімуму – 655 грн – виділятимуться додатково до 500 грн доплат пенсіонерам, які громадяни отримують за раніше впровадженою програмою.
Допомога малозабезпеченим сім’ям
Законом встановлено допомогу малозабезпеченим сім’ям для організації підприємницької діяльності та виведення родини з бідності. Ця допомога буде одноразовою та виплачуватиметься непрацюючій працездатній особі з числа членів малозабезпеченої сім’ї.
Розмір такої допомоги та список документів для її отримання визначатиме Кабінет міністрів України.
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