В Держрезерві недорахувались продукції на мільярд

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За результатами аудиту в Держрезерві недорахувалися зерна на 800 млн гривень. Є й інші втрати. Про це NNS повідомляє з посиланням на Агропортал.

Як стало відомо NNS , аудит у Державному агентстві резерву України виявив зловживання і значні втрати запасів, зокрема, зерна. Про це розповів колишній керівник Держрезерву Ярослав Погорілий в інтерв'ю Zn.ua.

«Проведені нами аудити показали кричущі зловживання, значні втрати запасів. Тільки зерна ми недорахувалися більш ніж на 800 млн грн, загалом вже зафіксували збитки більш ніж на мільярд гривень. А сам Держрезерв заповнений на 3% від норми нагромадження, тобто того максимуму, який там може бути»

— розповів Погорілий.

Він зазначив, що в ході перевірок виникло безліч запитань до якості продукції, що залишається в резерві.

«Знову ж, «зерновий» приклад: за документами компанія зберігає добре зерно другого-третього класів. Ми залучаємо незалежну лабораторію для аналізу якості, робимо контрольні перевірки, з'ясовуємо, що насправді це зерно шостого класу, тобто навіть макарони з нього вже не зробиш»,

— пояснив Погорілий.

Разом з тим, за його словами, щоб наповнити Держрезерв, необхідна приблизно третина річного бюджету Пенсійного фонду, тобто близько 60 млрд грн., а в цьому році відомство не отримало нічого.

Для довідки: агропідприємства Держрезерву потужністю понад 1 млн тонн зберігання надають послуги з приймання, очищення, зберігання, сушіння та відвантаження ранніх і пізніх зернових; виробництва борошна і комбікормів, послуги по переробці зерна.