В Україні 5 областей залишаються без приміських поїздів

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Укрзалізниця 1 червня розпочала перший етап відновлення курсування приміських поїздів. Відсьогодні відновили рух 439 приміських поїздів. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційний сайт відомства. Інформації надав в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Іван Юрик.

Згідно отриманої NNS інформації, з 1 червня у філії «Донецька залізниця» почнуть курсувати 38 поїздів, «Львівська залізниця» — 30 поїздів, «Одеська залізниця» — 84 поїзди, «Південна залізниця» — 156 поїздів, «Придніпровська залізниця» — 22 поїзди, «Південно-Західна залізниця» — 109 поїздів.

«Закликаємо пасажирів бути свідомими та виконувати рекомендації під час проїзду залізничним транспортом. Зокрема, дотримуватися соціальної дистанції, вдягати маску, а в разі виявлення симптомів гострої респіраторної хвороби — залишатися вдома. На час дії карантинних обмежень у кожному приміському поїзді буде знаходитися провідник, який слідкуватиме за дотриманням цих норм»,

— зазначив керівник компанії.

Станом на 1 червня Укрзалізниця ще не отримала рішення про послаблення карантину від регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обласних державних адміністрацій у Вінницькій, Дніпропетровській, Львівській, Рівненській, Чернівецькій областях. У Хмельницькій області є дозвіл курсування тільки на двох напрямках: Жмеринка — Гречани та Хмельницький — Волочиськ.

В УЗД нагадують, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 №392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів» призначення приміських поїздів здійснюється відповідно до прийнятих рішень регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій по кожній області окремо.

У разі прийняття в подальшому відповідних рішень регіональними комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обласних державних адміністрацій призначення приміських поїздів буде продовжуватися.

З розкладом електропоїздів, котрі відновили курсування, можна ознайомитись на вебсайтах регіональних філій Укрзалізниці.

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