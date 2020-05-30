Українцям доведеться попрощатися з 10-гривневою купюрою

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В Україні 10-гривневу купюру більше не випускатимуть. Натомість 3 червня Національний банк випустить в обіг нову монету номіналом 10 гривень. Про це NNS повідомляє з посиланням на видання Обозреватель.

Як стало відомо NNS , згодом нові гроші повністю займуть місце існуючих банкнот. Головна причина: паперові купюри швидко зношуються, їх доводиться часто замінювати, монети же служать в рази довше.

У НБУ підрахували, що після того, як всі дрібні гроші замінять на монети, держава зможе заощадити 1 млрд грн. Якщо купюра в 10 грн зношується за один-два роки, то монета такого ж самого еквіваленту може служити в десятки разів довше – 20-25 років.

Отже, 3 червня регулятор випустить в обіг п’ять мільйонів монет номіналом в 10 грн. З цього ж дня всі торгові мережі, магазини і т.д. зобов’язані приймати нову “дрібницю”.

“З 3 червня 2020 року банки зможуть отримувати оновлені грошові знаки в НБУ і видавати їх своїм клієнтам. Національний банк подбав про максимальну зручність обміну – громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти номіналом 10 гривень на оборотні монети цього номіналу”, – заявлено в звіті регулятора.

Обмінювати 10-гривневі купюри не потрібно. Ними можна розраховуватися необмежену кількість часу. Але нові банкноти такого номіналу випускати не будуть, тому з часом вони повністю вийдуть з обігу.