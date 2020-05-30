Зеленський підписав закон, який звільняє від ЄСВ деякі категорії підприємців

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Президент Володимир Зеленський підписав Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо усунення дискримінації за колом платників» № 592-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 13 травня 2020 року. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційний сайт президента України.

Згідно отриманої NNS інформації, закон передбачає: