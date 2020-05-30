Зеленський підписав закон, який звільняє від ЄСВ деякі категорії підприємців

- 30 трав. 2020
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Президент Володимир Зеленський підписав Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо усунення дискримінації за колом платників» № 592-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 13 травня 2020 року. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційний сайт президента України.
Згідно отриманої NNS інформації, закон передбачає:
- звільнення самозайнятих осіб, фізичних осіб – підприємців, які мають основне місце роботи, від сплати за себе єдиного соціального внеску за місяці, за які роботодавець сплатив страховий внесок за них, з 1 січня 2021 року;
- скасування обов’язку фізосіб–підприємців (крім тих, які обрали спрощену систему оподаткування, обліку та звітності), осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, та членів фермерського господарства сплачувати мінімальний розмір єдиного соціального внеску за місяці, у яких не було отримано доходу (прибутку);
- дозвіл держреєстрації припинення підприємницької діяльності фізособами–підприємцями, які не здійснювали такої діяльності та не отримували доходів за період, починаючи з 2017 року, шляхом списання їм сум недоїмки з єдиного соціального внеску, а також штрафів і пені, нарахованих на такі суми, за умови подання ними відповідно до закону необхідних документів.
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