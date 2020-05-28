Декларации предложат заполнить всем: тем, кто получает зарплаты в конвертах, тоже

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В Украине уже к 2021 году введут нулевую декларацию для всех, кто хочет легализовать свои сбережения и активы, заработанные в тени. Легче всего будет легализовать сумму до 100 тыс. грн, остальным же придется заплатить небольшой налог в 5-10%, пишет NNS ссылаясь на Обозреватель.

Модель введения нулевой декларации уже разработана и даже зарегистрирована в парламенте. Эта норма есть в предвыборной программе Владимира Зеленского, необходимость "амнистировать капиталы" уже неоднократно повторяли и в "Слуге народа". Главные новшества:

доход до 100 тыс. грн будет амнистироваться автоматически и без уплаты налогов ;

; амнистировать нельзя деньги, полученные коррупционным или преступным путем. То есть легализовать можно только неучтенную прибыль, зарплаты в конверте, заработанное в "теневом секторе", но не украденное ;

; с недвижимости, валюты, прав интеллектуальной собственности, прав на имущество юрлиц, авто нужно будет заплатить налог в 5% ;

; со всей остальной собственности придется заплатить налог в 10% ;

; если деньги потратили на покупку ОВГЗ, то заплатить придется налог в 2,5% ;

; все легализованные деньги нужно положить в банк как минимум на год ;

; декларации будут заполняться добровольно, а поданную информацию нельзя использовать для того, чтобы привлечь налогоплательщика к ответственности.

На своей пресс-конференции Зеленский заявил, что сейчас "слуги народа" обсуждают ставку на недвижимость (хотят ее снизить). Если есть деньги, то отдать за них часть в виде налогов легко, а вот если хочешь узаконить дом, то найти 5% его стоимости и отдать государству сложнее.