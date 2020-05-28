"Грандиозная афера": украинцам рассказали, чего ждать от пенсионной реформы в будущем

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Правительство анонсировало переход к накопительной пенсионной системе уже со следующего года. При этом эксперты предупреждают, что новая система может стать большим ударом для украинцев, передает NNS со ссылкой на «Главред».

Так, экономист Игорь Гарбарук предупреждает, что Украине в текущем ее состоянии такая резкая реформа только повредит. ПО его словам, такая система может продуктивно функционировать при сильной экономике, когда люди могут стабильно делать отчисления от зарплаты.

"Но сегодня от 60 до 80% населения Украины находятся за чертой бедности или живут целыми семьями на одну зарплату и им откладывать нечего", - говорит он.

В свою очередь Юрий Гаврилечко отмечает, что и нынешняя система в Украине работает неправильно, а переход к накопительной и вовсе может обернуть дополнительным налогом для украинцев.

"Система работает в очень урезанном виде, в пенсионный фонд идёт только часть расщепленного ЕСВ – налога, которым облагается фонд заработной платы. Причем денег, облагающихся налогом, налогоплательщики не видят и в результате большинство граждан (кроме ФОП) понятия не имеют, сколько реально они зарабатывают и какие налоги платят. В таких условиях введение накопительной системы будет дополнительным налогом на заработную плату", - говорит экономист.

Журналист Вячеслав Чечило прогнозирует, что новая система не принесет ничего хорошего для пенсионеров. По его словам при накопительной системе деньги нужно куда-то вкладывать, а в Украине это недостаточно развито.

"Нас ждет афера, которая затмит любые махинации с землей... Куда можно надежно вложить деньги в стране, в которой даже нет фондового рынка? В преддефолтные ОВГЗ? Минфин, конечно, будет очень рад. Но пенсионеры по итогу вряд ли порадуются", - написал Чечило на своей странице в Facebook.

Разделяет такое мнение и Игорь Гарбарук. По его мнению, в Украине было бы логичней совместить существование различных пенсионных систем, а также создать гарантированные государством индивидуальные программы.