Кредитні канікули від Приватбанку подовжені

Завантажте мобільний додаток сайту

ПриватБанк до кінця липня 2020 року продовжив “кредитні канікули" для клієнтів малого та середнього бізнесу й підприємців, які було впроваджено з початку березня на період карантину.

Про це повідомляє пресслужба банку, передає NNS.

"Така відстрочка платежів діє для всіх клієнтів малого та середнього бізнесу за продуктами “Кредитний ліміт на рахунку” та “Кредитний ліміт Підприємницький”, за якими вимогу обов'язкового щомісячного обнулення лімітів перенесено на 31 липня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

У фінустанові додали, що для отримання відстрочки по відсотках та щомісячних комісіях клієнтам необхідно додатково подати заявку.

Також до кінця липня продовжено ненарахування штрафів та пені по всіх раніше прострочених кредитах клієнтів малого та середнього бізнесу.

Як повідомлялось, "кредитні канікули" ПриватБанк запровадив як за кредитами без простроченої заборгованості, так і за кредитами, що не були погашені вчасно з початку березня.

Окрім цього, з 25 травня ПриватБанк суттєво знизив ставки по всіх нових та діючих кредитах бізнесу.