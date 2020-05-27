"Укрзализныця" запускает еще 12 поездов с 1 июня: список

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- 27 трав. 2020
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В рамках ослабления карантина "Укрзализныця" с 1 июня готовится запустить еще 12 поездов, помимо ранее объявленных 14. Билеты уже доступны в кассах и на сайте. Об этом NNS сообщает со ссылкой на сайт focus.ua, который ссылается на сообщение Telegram-канал министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия.
Таким образом, общее количество поездов, которые будут доступны с 1 июня — 26. Как стало известно NNS , по состоянию на 27 мая дополнительно открыта продажа билетов на следующие поезда:
- №37/38, №732/731 и №738/737 Киев - Запорожье
- №116/115 Киев - Бердянск
- №136/135 и №734/733 Киев - Покровск
- №76/75 Кривой Рог - Киев
- №102/101 и №766/765 Киев - Херсон
- №12/11 Киев - Новоалексеевка
- №79/80 Днепр - Киев
- №779/780 Сумы - Киев/Винница
Билеты доступны на онлайн-ресурсах и в железнодорожных кассах.
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