"Укрзализныця" запускает еще 12 поездов с 1 июня: список

Завантажте мобільний додаток сайту

В рамках ослабления карантина "Укрзализныця" с 1 июня готовится запустить еще 12 поездов, помимо ранее объявленных 14. Билеты уже доступны в кассах и на сайте. Об этом NNS сообщает со ссылкой на сайт focus.ua, который ссылается на сообщение Telegram-канал министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия.

Таким образом, общее количество поездов, которые будут доступны с 1 июня — 26. Как стало известно NNS , по состоянию на 27 мая дополнительно открыта продажа билетов на следующие поезда:

№37/38, №732/731 и №738/737 Киев - Запорожье

№116/115 Киев - Бердянск

№136/135 и №734/733 Киев - Покровск

№76/75 Кривой Рог - Киев

№102/101 и №766/765 Киев - Херсон

№12/11 Киев - Новоалексеевка

№79/80 Днепр - Киев

№779/780 Сумы - Киев/Винница

Билеты доступны на онлайн-ресурсах и в железнодорожных кассах.