Коли в Україні відновлять пасажирське залізничне сполучення

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Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час сьогоднішнього брифінгу розповів, які обмеження будуть зняті на початку літа. Серед них і зняття обмежень на пасажирські перевезення. Було названо дату – 1 червня, повідомляє NNS .

Тим часом міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що залізничне сполучення в Україні запустять раніше, ніж анонсував Кабінет Міністрів. Поїзди почнуть курсувати не від 1 червня, а вже цього тижня. Про це NNS повідомляє з посиланням на ТСН.

За словами міністра, запустять всі типи поїздів. Першими поїдуть приміські електрички, далі поїзди далекого сполучення – швидкісні експреси та нічні поїзди. Вони курсуватимуть передусім на Південь, де епідеміологічна ситуація не складна і де чекає море. Також потяги поїдуть за кордон. Ними українці зможуть повертатися додому, а відтак не треба буде вже чекати на евакуаційні авіарейси та переплачувати за квитки величезні гроші.

Щодня у кожній області збирається комісія із техногенної та екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і дивиться на свіжі показники захворюваності. Після цього ухвалює рішення. Там, де ситуація в межах норми – карантин послаблюють і пускають транспорт. Там, де ситуація цього не дозволяє, потяги, а також автобуси ще не їздитимуть.

"Робити висадку можна, а підбирати пасажирів - з логіки прийнятих рішень воно буде не раціональним і наражатиме на небезпеку інших пасажирів. Треба пам’ятати, що транспорт - це не тільки підвищення мобільності, але і розповсюдження хвороби",

- наголосив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Також міністр повідомив, що вже цієї середи або від четверга з’являться в продажі залізничні квитки. Ціни на них піднімати не будуть. Утім, вони все одно вони здорожчають. Справа у тому, що починається гаряча літня пора. У цей час підвищений попит на квитки і, як і кожного року з від червня і аж до 31 серпня квитки продають за підвищеним коефіцієнтом - плюс 7%.

Якщо збираєтесь їхати, закладайте додатковий час бо при посадці у вагон буде температурний скринінг. Без маски в поїзд не пускатимуть. Ще будуть цікаві новації в купейних і плацкартних вагонах: якщо їдуть пасажири з однієї сім’ї, то їх на сусідніх полицях будуть розміщувати без всіляких обмежень.

Вочевидь, в одному купе можна буде їхати без маски.

"Я не думаю, що всі в масках будуть спати. Принаймні, коли ми будемо їхати у приміських електричках, всі будуть дотримуватися масочного режиму. Щодо купе і плацкартів, то там фіналізуються рішення, щоб родина могла підселятися і там без обмежень. Якщо не родина, то тоді, можливо, з якимись додатковими обмеженнями. Зараз це рішення має фіналізуватися", -

пояснив очільник Міністерства інфраструктури.

Ще одна із новин від міністра Криклія - запуск внутрішніх авіаперельотів теж планують перенести. Повітряне сполучення між містами, де немає загрозливої ситуації із захворюванням на коронавірус, планують відкрити раніше, ніж анонсували. Тобто ще до 15 червня