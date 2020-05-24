Пенсионерам хотят ввести ежемесячные надбавки: кому именно

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В Украине хотят ввести ежемесячные надбавки определенной категории пенсионеров. Об этом NNS сообщает со ссылкой на Телеграф, который, в свою очередь, ссылается на министра социальной политики Марину Лазебную.

Как стало известно NNS , министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что более чем миллион пенсионеров, которым исполнилось 75 лет, ежемесячно смогут получать к пенсии около 500 грн. Об этом она сказала в эфире одного из украинских телеканалов.

"Мы разработали новые социальные инициативы. Для более чем одного миллиона пенсионеров, которым исполнилось 75 лет, мы хотим также установить ежемесячную надбавку к пенсиям... Около 500 грн", - сказала Лазебная.

Лазебная также сообщила, что сегодня дефицит пенсионного фонда составляет 34 млрд грн, тогда как в начале года он составлял 23 млрд грн