Часть сигарет запретят, а цены вырастут: сколько будет стоить пачка

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В Украине уже в ближайшее время могут запретить часть сигарет и ужесточить правила продажи табачных изделий. С 20 мая ментоловые сигареты перестанут продавать в ЕС и Великобритании, у нас же соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде.

О том, как после нововведений будет работать табачный рынок и что будет с ценами NNS узнал от журналистов OBOZREVATEL.

Новый закон могут принять уже в 2020 году

Украина постепенно выполняет европейские директивы и ужесточает работу табачного рынка. Ежегодно растут цены на сигареты, а уже в этом году могут запретить и часть продукции. Как заявил на одном из своих брифингов глава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаил Радуцкий, законопроект №2813 может стать законом уже в 2020-м.

Документ предполагает полный запрет сигарет с ароматизаторами и разными вкусами. Кроме того, изменят и вид пачек: на них разместят фотографии воспаленных зубов, пораженных органов и т.д. К примеру, вот так выглядит пачка сигарет в ЕС:

"Такие ограничения вступят в силу в 2020 году в ЕС. Я анализировал соответствующий законопроект для одного из клиентов. Могу сказать, что у нас много новшеств могут стать даже жестче, чем в большинстве европейских стран. Например, законодатель в Украине хочет разрешить продавать сигареты тем, кто достиг 21 года, в то время как во многих европейских странах это 18 лет", – рассказывает OBOZREVATEL юрист Александр Плахотник.

Документ также коснется и рекламного рынка: рекламировать табачную продукцию в интернете запретят, а в супермаркетах не будут использовать баннеры, подвески. Задача: сделать курение максимально непривлекательным, а саму продукцию – отталкивающей.

"Сегодня критической является проблема распространенности курения среди детей и молодежи. Согласно Глобальному опросу молодежи относительно употребления табака (GYTS) 2017, в Украине 18,4% детей 13-15 лет является потребителями электронных сигарет (22,6% юношей и 14% девушек), а когда-либо пробовали курить электронные сигареты 40% детей этой возрастной группы. Кроме того, 14,9% детей 13-15 лет (17,8% юношей и 12,1% девушек) является потребителями табака", – говорится в пояснительной записке к документу.

Мол, если заядлых курильщиков страшными картинками на пачках не испугать, то ограничение по возрасту и изображение пораженных органов вполне может оттолкнуть желание попробовать сигареты у молодежи.

Психолог Маргарита Сичкарева, которая пять лет проработала в одной из запорожских школ, рассказывает OBOZREVATEL: запрет на курение в возрасте до 21 года хоть и жесткая, но полезная мера. Всех подростков от курения это не оттолкнет, но сделает сигареты менее доступными.

"Страшные картинки, как в странах Европейского Союза, идея очень полезная. Почему человек впервые пробует курить? С чем у него ассоциируется курение? С компанией, которая рядом с ним и где все курящие? С образом взрослого и состоявшегося человека? Вот такие картинки, может быть, не подействуют сразу, но вызовут правильный ассоциативный ряд. Курение – это болезнь, вред здоровью", – говорит Сичкарева.

Законопроект №2813, по оценкам Радуцкого, могут принять уже в этом году.

Сигареты постепенно дорожают: пачка вырастет в цене до 100 грн

Еще одна мера, которую уже несколько лет постепенно внедряют в Украине – повышение стоимости сигарет. Цель – до 2024-го увеличить акциз до 90 евро за тысячу сигарет, а стоимость самой пачки в киосках и магазинах будет колебаться около 100 грн.

В среднем в 2020-м сигареты вырастут в цене на 20%, а уже в следующем году те сигареты, которые сейчас стоят 50 грн, будут продаваться за примерно 60 грн/пачка. Еще в 2017 году законом Украины №2245-VIII был установлен 8-летний график повышения ставок акцизного налога на табачные изделия (на 2018 год – на 30%, и следующие 7 лет – на 20% ежегодно).

Табачники говорят: поступления в бюджет, как и теневой рынок, растут из-за повышения акцизов. Мол, если акциз продолжат увеличивать и далее, то поступления в бюджет будут падать. Но и фальсификат, и легальные сигареты в киосках и магазинах продают по одной цене. Поэтому преступники в первую очередь заботятся о сверхзаработках, а не снижают стоимость для курильщиков. Кроме того, часть контрафакта отправляют в Европу. Там они при инвестиции в преступную схему в размере $70 тыс. могут заработать около $700 тыс.

Около 5 млрд грн недополучит государственный бюджет в 2019-м из-за контрафактных сигарет, говорится в исследовании TNS. План по поступлению табачного акциза сорван. Удалось собрать только 76,8% от необходимой суммы.