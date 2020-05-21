Украинцам повысят пенсии и соцвыплаты: кого затронут изменения

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Пенсии и социальные выплаты в Украине повысят сразу для нескольких категорий пенсионеров до конца текущего года. Прежде всего изменения коснутся тех пенсионеров, которых обошла майская индексация. Это и те, кто получает "минималку", и те, кто имеет повышенные пенсии.

Кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский сообщил, что с 1 июля и с 1 декабря прибавку в общей сумме 131 грн получат те пенсионеры, которым выплачивают так называемые социальные пенсии. Речь идет о людях пенсионного возраста, которые не наработали достаточное количество лет стажа, передает NNS со ссылкой на today.ua.

Эксперт пояснил, что повышение пенсий в июле и декабре 2020 года связано с повышением прожиточного минимума. В частности, размер минимальной пенсии вырастет на 74 гривны — до 1712 гривен. Такое повышение затронет примерно 80 тысяч пенсионеров. В декабре минимальный размер пенсии возрастет еще на 57 гривен — до 1769 гривен.

Также эксперт сообщил, что надбавку в июле и декабре получат и пенсионеры, имеющие большой стаж — больше, чем нужно для своевременного выхода на пенсию. В частности, надбавки будут получать женщины, которые работали более 30 лет и мужчины — свыше 35 лет.