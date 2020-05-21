Інтерпайп оштрафували на 2 млрд грн

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Українська промислова компанія Інтерпайп заявляє про неправомірне нарахування податкових зобов'язань і штрафів у розмірі 2 млрд грн.

Про це повідомила NNS із посиланням на пресслужбу компанії.

"Державна податкова служба України виставила податкові претензії до Інтерпайп Втормет за період з 2015 по 2019 рр, стверджуючи, що всі операції з металобрухтом є фіктивними, тобто нібито компанія не закуповувала брухт і в період з 2015 по 2019 рік виробляла метал, труби й колеса з повітря. При цьому обсяг виробленої і відвантаженої готової продукції відповідає закупленому обсягу брухту", - йдеться у повідомленні.

У компанії наголошують, що Інтерпайп Втормет, який в структурі Інтерпайп здійснює переробку металобрухту і поставляє його на сталеплавильний завод, має всі необхідні документи: контракти, транспортні накладні тощо.

"Однак вони не розглядаються і не приймаються до уваги податківцями", - нарікають в компанії.

Там упевнені, що проблема з брухтом не в металургах.

"Завод - кінцевий покупець сировини, який завжди працює легально, а ось початок ланцюжка заготівлі металобрухту - ринок тіньовий, але боротися з ним податківці не квапляться", - вважають в Інтерпайп.

Скаргу з цього приводу компанія направила до Державної податкової служби України і має намір оскаржувати нарахування в суді.

Інтерпайп - українська промислова компанія, виробник безшовних труб і залізничних коліс. Продукція компанії постачається більше ніж до 80 країн світу через мережу торговельних офісів, розміщених на ключових ринках СНД, Близького Сходу, Північної Америки і Європи. У 2019 компанія реалізувала 798 тис. т готової продукції, в тому числі - 203 тис. т залізничної продукції. Продаж залізничних продуктів здійснюється під брендом KLW.

У компанії працюють 11 тис. співробітників. У 2019 році вона перерахувала до бюджетів усіх рівнів 3,25 млрд грн.