Україна отримала ще 1 млн дол. на боротьбу з коронавірусом

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США надали Україні додатковий 1 млн дол. для протидії пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє NNS із посиланням на Посольство США в Україні.

"США через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділили додатковий мільйон доларів для підтримки України у реагуванні на пандемію COVID-19. Ця допомога, що надаватиметься через українську неурядову організацію, буде використана для придбання пов’язаних з COVID-19 товарів, включно з медичним обладнанням і постачанням", - йдеться у повідомленні.

На сьогодні уряд США виділив 15,5 млн дол. на підтримку протидії COVID-19 в Україні, зазначає посольство.

Як повідомляється, за останні 20 років США інвестували понад 5 млрд дол. у загальну допомогу для України.

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) є незалежним відомством федерального уряду США та відповідає за невійськову допомогу іншим країнам з боку Сполучених Штатів. Адміністрація Агентства діє в координації з державним секретарем США.