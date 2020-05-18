В Україні з'явиться ще один спосіб отримання готівки з картки

Завантажте мобільний додаток сайту

Національний банк України ухвалив рішення, завдяки якому українці зможуть отримувати готівку з банківських карток на касах магазинів, підприємств громадського харчування та послуг, які застосовують термінали для оплати карткою на касі, передає ТСН, інформує NNS.

Як повідомляє пресслужба НБУ, ці правила почнуть діяти в Україні від 1 серпня 2020.

"З 01 серпня 2020 року держателям електронних платіжних засобів (наприклад, платіжних карток) стане простіше отримувати готівку з кас підприємств торгівлі, громадського харчування та послуг, що застосовують реєстратори розрахункових операцій (з відповідною реєстрацією). Для цього Національний банк удосконалив порядок здійснення та обліку цих операцій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що така послуга сприятиме зменшенню тінізації економіки, подальшому розвитку безготівкового сегменту та зростанню фінансової інклюзії громадян загалом.

Раніше ми писали: Як правильно здійснювати платежі з 28 квітня? Що змінилося: запитання та відповіді

Крім того, регулятор з 1 липня 2020 року розширить можливості суб’єктів господарювання щодо здійснення операцій з переказу готівки у національній валюті через фінансові установи, які отримали ліцензію НБУ.