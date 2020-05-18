Що буде з доларом влітку і восени – розповіли економісти

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В даний час гривня демонструє стабільне зміцнення, аналітики дали прогноз для курсу долара в Україні в найближчий місяць і на осінь. Про це NNS інформує з посиланням на Економічні новини.

Як стало відомо NNS , на думку головного економіста Офісу ефективного регулювання BRDO Юлії Корнєєвої найближчим часом гривня залишиться стабільною. «В найближчі місяць-півтора в Україні не очікується стрімких курсових коливань. Літній період на валютному ринку гривня повинна пройти без потрясінь. За умови, що вартість нафти і газу не буде демонструвати стрімкий висхідний тренд, доларове вираження значної частини українського імпорту, а на енергетичний імпорт припадає близько 20%, буде значно менше аналогічних показників 2019 року, що сприятиме поліпшенню платіжного балансу», — уточнила експерт.

При цьому, існують фактори, які можуть викликати значні коливання на ринку валют вже ближче до осені 2020 року.

«У той же час, очікуване зменшення надходжень від транзиту газу, зниження валютних надходжень від грошових переказів трудових мігрантів, негативна кон'юнктура на сировинних ринках для основних експортних позицій України на тлі поширення COVID-19 і розгортання кризи, зниження потоків капіталу на ринки країн, що обумовлено прогнозованої рецесією світової економіки, обмежує можливості уряду залучати кошти на зовнішніх ринках, необхідні для покриття виплат по державному боргу, що в цілому буде створювати додаткові ризики, наслідки яких на динаміку курсу гривні особливо відчутні будуть восени», — додала Корнєєва.

На думку фінансового експерта, фундатора фінансово-аналітичного центру «Трансформація» Галини Хейло, на курс валют можуть вплинути новини, які Україна отримає від МВФ.

«На мою думку, курс валют навряд чи буде мати серйозні зміни протягом найближчих тижнів. Коливання можуть викликати новини, які ми отримаємо від МВФ. І від цих новин буде залежати курс, чи гривня піде вгору, чи вниз», — зазначила вона.