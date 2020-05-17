Міжнародних перельотів поки що не буде – МАУ закрила продаж квитків

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Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» після оцінки ситуації у країнах маршрутної мережі закрила продажі білетів на міжнародні рейси до 1 липня. Про це NNS повідомляє з посиланням на ua.news, який посилається, в свою чергу, на Президента МАУ Євгена Дихне.

Як стало відомо NNS , керівник авіаперевізника очікує, що спершу відновлять середньомагістральні польоти. Він також прогнозує закриття бізнес-зал та Duty Free-магазинів в аеропортах. На рейсах можуть заборонити ручну поклажу у салоні, а пасажирів годуватимуть упакованою їжею замість гарячих страв.

Як повідомлялось, великі європейські авіаперевізники планують відновити пасажирські перельоти з України з кінця травня до початку червня. Також про запуск регулярних рейсів за кордон з 23 травня оголосила вітчизняна авіакомпанія МАУ. Кабмін за оптимістичним сценарієм виходу з карантину в Україні планує відновити авіаперевезення у червні.

Міністерство інфраструктури заявило, що авіаперевізники, які анонсують рейси з України у травні-червні, вводять в оману пасажирів. Оскільки поки зарано говорити про відновлення авіасполучення України з іноземними державами.