Україна виконала усі умови для отримання траншу МВФ - Єрмак

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Очільник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про остаточне виконання Україною усіх умов для нової програми Міжнародного валютного фонду. Про це NNS повідомляє з посиланням на ua.news.

Як стало відомо NNS , відповідну заяву глава ОП зробив на зустрічі з послами країн G7 (США, Канада, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія, Японія) та керівником представництва ЄС.

«Нарешті Верховна Рада ухвалила в цілому закон про банківську діяльність. І сьогодні ми говоримо про те, що Україна повністю виконала всі умови, необхідні для укладення нової програми з МВФ», – констатував Єрмак. За його словами, умови були виконані для повної програми співробітництва, а не скороченої.

Також Єрмак заявив, що наступній зустрічі ТКГ в Мінську в форматі відеоконференції Україна презентує групу представників тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей. Серед них будуть зокрема і внутрішньо переміщені особи.

МВФ ухвалить рішення про підписання програми співпраці з Україною, як тільки президент Зеленський підпише «антиколомойський закон». Транш орієнтовно надійде у кінці травня – на початку червня, вважає глава НБУ Яків Смолій.