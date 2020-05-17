Стали відомі зарплати міністрів за квітень

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У квітні, як і в інші місяці карантину, міністри (і ряд чиновників) не зможуть похвалитися високими зарплатами. Згідно з ухваленими змінами до держбюджету, зарплата не зможе перевищувати розмір 10 мінімальних, тобто зможе скласти максимум 47 тисяч 230 гривень. Однак є невелика «лазівка». Про це NNS повідомляє з посиланням на «Слово і діло».

Як стало відомо NNS , в цю суму не входять матеріальна допомога, допомога на оздоровлення, допомога по тимчасовій непрацездатності та відпускні. Тож, пропонуємо подивитися, скільки з такими умовами заробили члени Кабміну.

Найбільше в квітні заробив віце-прем'єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров – 113,9 тис. грн. Він отримав компенсацію за невикористану відпустку і допомогу по тимчасовій непрацездатності.

Міністр оборони Андрій Таран заробив 78,5 тис. грн, міністр розвитку економіки Ігор Петрашко – 64,4 тис. грн. Однак через введені обмеження «на руки» обидва отримають 47 тис. 230 грн. Міністр інфраструктури Владислав Криклій заробив минулого місяця 63,3 тис. грн. Йому, зокрема, виплатять перерахунок зарплати за минулий період, тому він і отримає більше.

Менше всіх заробила виконуюча обов'язки міністра освіти і науки Любомира Мандзій – 46 тис. грн.

Більше 100 тисяч гривень у квітні заробили кілька заступників міністра цифрової трансформації і два заступники міністра фінансів.

Детально про зарплати чиновників – нижче на інфографіці: