Стало відомо, у скільки обходиться українцям утримання Ради, Кабміну та ОП

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Незважаючи на те, що в рамках перегляду державного бюджету на 2020 рік були скорочені витрати майже на всі органи державної влади, серед яких Апарат Верховної Ради, забезпечення діяльності Кабінету Міністрів та Офісу президента, з кожним роком їх утримання українцям обходиться все дорожче. Про це NNS повідомляє з посиланням на Букви.

Згідно інформації, отриманої NNS , найдорожче українцям у цьому році обійдеться утримання Кабміну, а найменше грошей йде на Офіс президента (раніше Адміністрація президента).

На 2014 рік на АПУ в бюджеті було закладено 293,1 млн грн, тобто працевлаштованому українцю це обходилося в 16 грн.

У 2015 році на АПУ виділили 444 млн грн (27 грн на українця), в 2016-му – 456,5 млн (28 грн), у 2017-му – 819,9 млн (51 грн), в 2018-му – 1 млрд 063,9 млн грн (65 грн), в 2019-му – 945,2 млн (57 грн).

У поточному році на Офіс президента Зеленського виділили 912,4 млн грн, тобто по 55 грн з кожного працюючого українця.

У той же час на утримання Кабінету міністрів в бюджеті передбачено 2 млрд 731,1 млн грн - це 165 грн на кожного працевлаштованого громадянина.

В 2019-му році було ще дорожче – 182 грн (3 млрд з бюджету), в 2018-му – 152 грн (2 млрд 484,9 млн грн з бюджету). При цьому в 2014 році утримання Кабміну обійшлося українцю всього в 14 грн.

Також щороку дорожчає і утримання Верховної Ради. У 2014 році в бюджеті на Раду було передбачено 687,4 млн. грн., це на 38 грн з працюючого українця. На цей рік у держбюджеті закладено вже 1 млрд 989 млн грн - 120 грн з українця.