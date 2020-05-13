Які пільги для українців подовжила Верховна Рада

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Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної хвороби". Законопроєкт №3329-д у другому читанні та в цілому підтримали 333 народні депутати, повідомляє NNS із посиланням на Укрінформ.

Необхідність в розробці проєкту виникла у зв'язку із продовженням дії обмежувальних карантинних заходів, зокрема через необхідність у продовженні строків дії окремих пільг та послаблень адміністрування для платників податків.

Тому проєктом пропонується продовжити строки дії пільг та адміністративних спрощень на період, який буде прямо прив'язаний до закінчення карантину.

Так, законодавчий акт передбачає внесення наступних змін:

- продовження строку незастосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства, вчинені протягом періоду з 1 березня по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину;

- продовження строку ненарахування пені останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину;

- продовження звільнення від сплати ЄСВ за себе ФОП та особами, які провадять незалежну професійну діяльність на період з 1 по 31 травня 2020 року;

- продовження мораторію на проведення документальних та фактичних перевірок по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину;

- внесення ряду інших змін, спрямованих, на врегулювання адміністративних процедур на період дії обмежувальних карантинних заходів та після їх завершення.

Також продовжується до 2024 року строк дії Закону України "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків", який завершується 1 серпня 2020 року. Така необхідність полягає у потребі збереження оптимізованих процедур капіталізації та реорганізації банків в умовах нестабільної економічної ситуації у країні, зокрема у зв'язку із запровадженням низки заходів для запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби. Зменшуються вимоги до мінімального розміру статутного капіталу банків з 500 млн грн до 200 млн грн, що зумовлено необхідністю приведення законодавчих вимог до мінімального розміру статутного капіталу діючих банків в Україні у відповідність до сьогоденних економічних реалій.

"До кінця 2020 року вказане питання найбільш актуальне для 35 малих банків (із 76 банків загалом), здебільшого з українським капіталом, які не зможуть в умовах фінансової кризи та обмежень карантину, пов’язаного з коронавірусною хворобою COVID-19, закумулювати відповідні кошти і здійснити докапіталізацію", - зазначається у пояснювальній записці до проєкту.

Як повідомляв Укрінформ, 30 квітня на позачерговому засіданні Верховна Рада ухвалила цей законопроєкт у першому читанні, зі скороченим строком підготовки.

Із 12 березня в Україні запровадили карантин у навчальних закладах та низку інших заходів із протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Обмежувальні заходи продовжили до 22 травня, але з 11 травня діють певні послаблення.