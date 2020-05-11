В Україні знову перерахують пенсії: на скільки збільшаться виплати

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Пенсії в Україні зростуть після чергового підвищення мінімальних виплат пенсіонерам з 1 липня 2020 року. Про це NNS повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

З 1 липня у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму до 2118 грн буде збільшено розмір мінімальної пенсії. Вона виросте з 1638 до 1712 грн (на 74 грн). У грудні 2020 запланований ще один етап підвищення - тоді виплати зростуть на 57 грн і досягнуть 1769 грн.

Зазначимо, що в Україні 11,4 мільйона пенсіонерів. 0,7% з них (це близько 80 тисяч) отримують соціальну пенсію. До такої категорії належать українці, які досягли пенсійного віку, але не напрацювали достатнього стажу для отримання пенсії. Вони отримують мінімальну пенсію, яка з 1 липня складе 1712 гривень.

Крім того, у зв'язку з підвищенням "мінімалки" будуть перераховані і виплати пенсіонерам за надлишковий стаж. Так, кожен пенсіонер, який має стаж більше 35 років для чоловіків та 30 років для жінок, отримує 1% надбавки від мінімальної пенсії за кожен "зайвий" рік (зараз це 16,38 грн). З 1 липня надбавка складе вже 17,12 грн.

Варто нагадати, що на щомісячну надбавку у розмірі 500 грн до пенсії можуть розраховувати пенсіонери у віці від 80 років. У травні такі доплати вже отримали 1,5 млн пенсіонерів. Але ця надбавка буде нараховуватися кожному українському пенсіонерові автоматично по досягненню названого віку.