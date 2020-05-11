Зеленський розповів, на яких умовах заробітчан відпускатимуть за кордон

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Українських заробітчан відпускатимуть за кордон, тільки якщо країна, яка приймає, погодиться взяти на себе низку зобов’язань. Про це NNS повідомляє з посиланням на volyninfa.com.ua.

Згідно отриманої NNS інформації, Україна відпускатиме заробітчан за умови, якщо країна, яка їх приймає, візьме на себе зобов’язання щодо забезпечення проживання та медичної страховки працівників. Про це заявив президент Володимир Зеленський на брифінгу в Закарпатській області в суботу, 9 травня.

«Ми відпускаємо всіх заробітчан, коли країна, яка дипломатичними зв’язками з нами зв’язується, бере на себе обов’язки. Що та людина, яку вони беруть на роботу, з її згоди приїжджає туди. Що у неї є, де жити, медична страховка і ми впевнені, якщо щось станеться з цією людиною. А у неї контракт, наприклад, на три місяці, на шість, на рік, різні. Щоб її завтра не викинули на вулицю», – сказав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що заробітчан чартерами доставлять у п’ять країн – Німеччини, Великої Британії, Фінляндії, Швеції та Польщі.

Також стало відомо, що Фінляндія подвоїла квоту на працівників з країн поза ЄС. Працівникам потрібно отримати звичайний дозвіл на роботу і пройти карантин протягом двох тижнів.