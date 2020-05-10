Як зміняться ціни на свинину наступного тижня

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Наступного тижня, 11-17 травня, закупівельні ціни на свинину продовжать низхідний рух. Про це повідомляє meat-inform, передає NNS.

Живець свиней подешевшає ще на 1-2 гривні за кілограм, переконані в аналітичному відділі Асоціації “М’ясної галузі” (АМГ). Частково така ситуація на ринку спричинена тим,що частина споживачів надаватимуть перевагу курятині, а не свинині.

“Зниження закупівельних цін на 1-2 гривні у порівняння з 19 тижнем викликане зменшенням попиту на свинину через карантинні обмеження в Україні і зменшенням купівельної спроможності населення. Курятина вполовину дешевша за свинину, споживачі і переробка віддають перевагу цьому виду м’яса.

Закупівельні ціни в Україні 40-41 грн залишаються високомаржинальними для вирощування свиней при собівартості 25-30 грн/кг живої маси в повному циклі та 37 грн/кг для господарств, які займаються лише відгодівлею покупних поросят. Попри світову тенденцію, закупівельні ціни на свиней в Україні є одними із найвищих, це може спровокувати збільшення імпорту свинини і ще більше просідання закупівельних цін в Україні”, – прогнозують аналітики АМГ.

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