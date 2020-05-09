Стало відомо, що українці найчастіше купують на карантині

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Введений карантин через швидке поширення коронавирусной інфекції на території України вніс коррективи в розмірене життя громадян. Наразі більшість українців дотримуються правил і не виходять з дому без особливо потреби. Тому зріс інтерес громадян до побутових товарів, які підвищують комфорт. Про це NNS повідомляє з посиланням на newformat.info.

Експерти відзначають, що через півтора місяці самоізоляції більшість громадян в деякому сенсі вже звикли до такого життя і про це свідчать дані дослідницької компанії Gfk. Якщо з початку карантину українці мало витрачали грошей на побутові товари, то зараз ситуація кардинально змінилася.

Згідно з даними дослідження, на третьому тижні карантину купівельні спроможності громадян країни нормалізувалися. У грошовому платі кількість покупок зросло на 8% в порівнянні з попереднім тижнем. В основному, українці намагаються облаштувати своє житло з комфортом і провести самоізоляцію.

До такого висновку можна прийти, грунтуючись на статистиці, коли кількість покупок дрібної побутової техніки зросла на 25% порівняно з попереднім тижнем. В першу чергу українці купували міксери, блендери, кухонні комбайни і пилососи. Трохи меншим попитом користувалися мікрохвильові печі, духовки і плити. Також більший інтерес у цей період в українців викликали і товари для комфорту та розваг. Наприклад, продажі телевізорів зросли на 17%, планшетів — на 10, а смартфонів — на 21%.