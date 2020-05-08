Підвищення тарифів на світло: що кажуть в Міненерго

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Чи зміниться тариф на електроенергію для населення розказала в.о.міністра енергетики Ольга Буславець під час наради щодо виконання рішень Антикризового енергетичного штабу. Про це повідомляє Економічна правда, передає NNS.

Буковець зазначила, що тариф на електричну енергію для населення залишиться незмінним до кінця 2020 року

"Тариф для населення у нас залишається цього року, як і попереднього року, незмінним. І не потрібно турбувати суспільство. Є різні заяви, але ми маємо сказати, що населення отримує електричну енергію за незмінною ціною", — сказала вона.

Що стосується промисловості, то зміна тарифу НЕК "Укренерго" для промислових споживачів, на думку Буславець, має бути "останнім заходом" вирішення існуючих проблем.

"Якби можна було так просто через тариф НЕК "Укренерго" врегулювати фінансовий небаланс, якби це було просте рішення, то його б уже прийняли. Тому мова йде саме про комплекс рішень з метою недопущення підвищення тарифу і ціни на електричну енергію", — сказала вона.

Буславець наголосила, що криза в сфері енергетики сьогодні є безпрецедентною за всю історію України. Спричинено це "безвідповідальною державною політикою, яка має ознаки свідомого доведення державних підприємств енергетичної галузі до банкрутства".