Список банків, в яких бюджетники можуть отримувати зарплату

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Відповідно до вимог п. 4 Порядку № 1231 Міністерство фінансів України оголосило перелік уповноважених банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ. Про це NNS повідомляє з посиланням на Ліга.Закон.

Згідно отриманої NNS інформації, до списку виходять такі фінансові установи:

АТ "Ощадбанк"

АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

АТ АБ "Укргазбанк"

АТ "Укрексімбанк"

АТ "АГРОПРОСПЕРІС БАНК"

АТ "КБ "АКОРДБАНК"

АТ "АКЦЕНТ-БАНК"

АТ "АЛЬФА-БАНК"

АТ "Банк Альянс"

АТ "БАНК ВОСТОК"

АТ КБ "Глобус Банк"

АТ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК "ГРАНТ"

АТ "Ідея Банк"

АТ АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"

АТ "БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"

АТ "Комерційний Індустріальний Банк"

АТ "Банк Кредит Дніпро"

АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"

АТ "КРЕДОБАНК"

АТ "КРИСТАЛБАНК"

АТ АКБ "Львів"

АТ "МЕГАБАНК"

АТ "МЕТАБАНК"

АТ "МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"

АТ "МОТОР-БАНК"

АТ "МТБ БАНК"

АТ "ОТП Банк"

АТ АБ "ПІВДЕННИЙ"

АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"

АТ "ПОЛІКОМБАНК"

АТ "Полтава-банк"

АТ "ПРАВЕКС БАНК"

АТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

АТ "АКБ "РАДАБАНК"

АТ "Райффайзен Банк Аваль"

АТ "БАНК СІЧ"

АТ "ТАСКОМБАНК"

АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК"

АТ "УкрСиббанк"

АТ "Універсал Банк"

АТ "БАНК ФОРВАРД"

АТ "Юнекс Банк"