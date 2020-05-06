Міжнародне авіасполучення Україна відкриє не скоро - Кулеба

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Україна влітку спробує відновити внутрішнє авіасполучення, а повноцінного відновлення міжнародного авіасполучення протягом літа не буде. Про це NNS повідомляє з посиланням на Укрінформ.

Згідно отриманої NNS інформації, відповідну заяву зробив сьогодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі каналу «1+1».

«Я думаю, що ми дуже обережно влітку спробуємо розпочати відновлення внутрішнього авіасполучення. З міжнародним складніше, бо тут рішення залежить не лише від нас. У декількох країнах ЄС, які є класичними туристичними напрямами, зараз самі ламають голову над тим, як це врегулювати. Скажу одразу: протягом літа повноцінного відновлення міжнародного авіасполучення не буде. Так, як було колись, - такого не буде точно», - сказав Кулеба.

Він висловив сподівання на відновлення міжнародного авіасполучення у вересні.

Водночас міністр нагадав про прогнозовану восени другу хвилю коронавірусу у світі, до якої теж треба готуватися.

«Але ми виходимо з того, що світ почне оговтуватися (від пандемії коронавірусу. –ред.) з вересня», - зазначив дипломат.