На скільки можуть підвищити ціну на електроенергію. З'явилися конкретні цифри

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У Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) повідомили, що їхня пропозиція скасувати пільговий тариф на електроенергію для тих споживачів, що споживають до 100 кіловат-годин енергії — лише один з можливих варіантів виходу з кризи. Про це йдеться у повідомленні пресслужби НКРЕКП, передає NNS.

«Під час круглого столу 5-го травня 2020 року щодо кризового стану в енергетиці, НКРЕКП були представлені можливі сценарії фінансового збалансування на ринку електричної енергії. Зокрема, мова йшла про стабілізацію рівня оптових цін, сценарії зниження «зелених» тарифів, поступове вирівнювання тарифів для різних категорій споживачів та про інші заходи», — пояснюють там.

НКРЕКП зазначає, що там виступають за ліквідацію перехресного субсидування на ринку електроенергії (тобто ситуації, коли знижений тариф для одних споживачів компенсують підвищеним тарифом для інших).

«Втім, з введенням в дію з 1-го липня 2019 року нової моделі ринку електричної енергії, тарифи для населення регулюються через механізм покладання спеціальних обов’язків на ринку електричної енергії, який встановлюється відповідним рішенням Кабінету Міністрів України», — додали в установі.

5 травня НКРЕКП поширило презентацію свого бачення майбутнього розвитку ринку електроенергії та виходу з енергетичної кризи, яка виникла в Україні. Серед пропозицій там йшлося про скасування пільгового тарифу у розмірі 75 копійок для споживачів, які споживають до 100 кіловат-годин. У разі, якщо відповідне рішення ухвалять, тарифи для населення можуть зрости до 1,4 гривні за кіловат-годину, а економія для ринку електроенергії складе до 12 мільярдів гривень.