Майже 2 млрд гривень вже витрачено на боротьбу із коронавірусом в Україні

Завантажте мобільний додаток сайту

На боротьбу з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 вже витрачено понад 1,8 млрд грн бюджетних коштів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, передає NNS.

"На запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 вже витрачено понад 1,8 млрд грн бюджетних коштів", - йдеться в повідомленні.

Міністерство фінансів проводить постійний моніторинг бюджетних видатків на придбання розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів товарів, необхідних для здійснення заходів із боротьби з коронавірусом.

За даними Держказначейства, з 1 березня до 29 квітня 2020 року включно, за рахунок бюджетів усіх рівнів здійснено платежів на суму 1,8 млрд грн, в тому числі 455 млн грн коштів держбюджету та 1 349 млн грн коштів місцевих бюджетів.

Загальна сума зареєстрованих бюджетних зобов’язань за всіма закупівлями товарів і послуг для боротьби з COVID 19 становить 2 398 млн грн (512 млн грн - державний бюджет, 1 886 млн грн – місцеві бюджети).

Як відомо, у квітні було створено Фонд боротьби з коронавірусом на період дії карантину та протягом 30 днів з дня його скасування. Загальна сума фонду становить 64,7 млрд грн.