Майже 2 млрд гривень вже витрачено на боротьбу із коронавірусом в Україні

- 06 трав. 2020
- Перегляди: 233
Завантажте мобільний додаток сайту
На боротьбу з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 вже витрачено понад 1,8 млрд грн бюджетних коштів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, передає NNS.
"На запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 вже витрачено понад 1,8 млрд грн бюджетних коштів", - йдеться в повідомленні.
Міністерство фінансів проводить постійний моніторинг бюджетних видатків на придбання розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів товарів, необхідних для здійснення заходів із боротьби з коронавірусом.
За даними Держказначейства, з 1 березня до 29 квітня 2020 року включно, за рахунок бюджетів усіх рівнів здійснено платежів на суму 1,8 млрд грн, в тому числі 455 млн грн коштів держбюджету та 1 349 млн грн коштів місцевих бюджетів.
Загальна сума зареєстрованих бюджетних зобов’язань за всіма закупівлями товарів і послуг для боротьби з COVID 19 становить 2 398 млн грн (512 млн грн - державний бюджет, 1 886 млн грн – місцеві бюджети).
Як відомо, у квітні було створено Фонд боротьби з коронавірусом на період дії карантину та протягом 30 днів з дня його скасування. Загальна сума фонду становить 64,7 млрд грн.
NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі
Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!