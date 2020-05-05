Допомогу на дітей ФОПи можуть оформити онлайн: як це зробити

- 05 трав. 2020
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Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року №329 надається допомога на дітей фізичним особам-підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування, та належать до 1-ої і 2-ої групи платників єдиного податку. Як оформити допомогу онлайн йдеться на сайті Мінсоцполітики, інформує NNS.
Допомога призначається на період карантину, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 “Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 23, ст. 896) — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2020 р. № 255, та на один місяць після дати його відміни одному з батьків на кожну дитину до досягнення нею 10 річного віку (включно) у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для дітей відповідних вікових груп станом на 1 січня 2020 року, і виплачується щомісячно за повний місяць.
Станом на 1 січня 2020 року розмір прожиткового мінімуму на дітей віком до 6 років становить 1779,00 грн, від 6 до 10 років становить 2218,00 грн.
Право на отримання допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування, та належать до першої і другої групи платників єдиного податку мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які є батьками, опікунами дитини і на законних підставах проживають на території України та сплатили єдиний податок.
Право на допомогу на дітей фізичним особам-підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування, та належать до першої і другої групи платників єдиного податку не надається батькам, які вже отримують відшкодування вартості послуги „муніципальна няня” на зазначену дитину.
Допомогу на дітей фізичні особи-підприємці можуть оформити онлайн, заповнивши електронну форму на офіційному веб-сайті Міністерства соціальної політики www.msp.gov.ua в розділі "е-сервіси" або за посиланням – https://dopomoga2fop.ioc.gov.ua , а також скориставшись Єдиним порталом державних послуг «Дія».
Перелік потрібних документів:
- заява, яка складається з персональних даних заявника, даних про дітей та даних для перерахування коштів.
- сканована копія свідоцтва про народження дитини (дітей);
- сканована копія довідки з ПФУ про сплату ЄСВ (форма ОК-7);
- сканована копія документу, що посвідчує проживання на території України (для іноземців);
- сканована копія рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі створення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).
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