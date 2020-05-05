"Енергоатому" доручили розробити пропозиції щодо майнінгу криптовалют

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В.о. міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольга Буславець дала доручення НАЕК Енергоатом розробити пропозиції щодо майнінгу криптовалют, пише НВ, передає NNS.

Про це повідомив у Facebook головний редактор Цензор. НЕТ Юрій Бутусов.

Таке доручення в міністерстві пояснили профіцитом базової генерації.

«Опрацювати разом з ВП Енергоатом — Трейдінг ДП НАЕК Енергоатом нормативні та технічні питання можливої реалізації проектів з майнінгу криптовалют з метою забезпечення додаткових ринків збуту електроенергії, виробленої атомними електростанціями», — йдеться в документі.

Бутусов наголосив, що в Україні до 10 травня буде зупинено три атомні енергоблоки і ще на трьох блоках буде знижено потужність.

«Їх найдешевшу електрику держава не хоче купувати — адже доведеться скорочувати закупівлі сонячної енергії, йти на конфлікт з приватними компаніями олігархів і позбавляти їх прибутку! Недалекі чиновники дозволили розвалити енергоринок і побудувати зелені станції, які утримувати наша економіка не може. Повний абсурд. Атомна енергетика як найрентабельніша повинна працювати в кризу на повну потужність. Це нічого спільного не має з Китаєм — там майнінг це вимушений захід, атомні блоки для майнінгу Китай не будує! А в Україні є величезна потреба в дешевій атомній енергії, і немає потреби в супердорогій сонячній!» — написав журналіст.

Раніше повідомлялося, що виробництво електроенергії Енергоатомом буде скорочене до половини існуючої потужності. Обмеження стосуються 10 енергоблоків всіх чотирьох атомних електростанцій в країні: Запорізької (ЗАЕС), Рівненської (РАЕС), Південно-Української (ПУАЕС) і Хмельницькій (ХАЕС). Зокрема, графіком передбачено виведення в резерв енергоблоків ЗАЕС-2 (на 71 добу), ЗАЕС-6 (98 діб) і РАЕС-3 (87 діб).

Нагадаємо, Енергоатом продає 85% електроенергії держпідприємству Гарантований покупець за низькою фіксованою ціною 567 грн за МВт-год для забезпечення дешевої електроенергії населенню та компенсації зеленого тарифу. Електроенергія з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) продається по «зеленому» тарифу. У 2020 році середньозважений «зелений» тариф становить близько 4280 грн за МВт-год.