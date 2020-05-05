Продукти почали дешевшати, дефіциту немає - Мінрозвитку економіки

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У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України повідомили, що ціни на продукти харчування почали знижуватися, а дефіциту цих продуктів наразі немає. Про це повідомив очільник відомства Ігор Петрашко під час брифінгу 5 травня, передає NNS із посиланням на «Інтерфакс-Україна».

«У нас продуктового дефіциту нема, по цінах — були коливання наприкінці березня, але щойно ми почали моніторинг (цін — ред.) з 1 квітня, зростання цін по більшості товарних груп не відбувається, навпаки — йде зниження», — повідомив Петрашко.

Він заявив, що Україна досягла планового показника щодо експорту пшениці, а питання щодо обмеження експорту кукурудзи наразі обговорюється. Влітку 2020 року запаси пшениці на складах мають вдвічі перевищити минулорічні.

Нагадаємо, що, за даними Держстату, ціни у березні зросли лише на 2,3% у річному вимірі попри ажіотажний попит на продукти, викликаний карантином.

Через низьку інфляцію у березні, НБУ ухвалив рішення знизити облікову ставку в Україні до 8% річних. Таким чином, облікова ставка вперше з 2014 року стала однозначним числом.

До кінця року НБУ прогнозує інфляцію на рівні 6%.