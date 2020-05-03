Україну чекає рекордне безробіття: скільки людей втратять доходи

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За підсумками квітня-червня поточного року рівень безробіття в Україні зросте до близько 12%. А вже наступного року повернеться в докризовий діапазон 8-9%. Про це NNS повідомляє з посиланням на businessua.com, який посилається на прогноз Національного банку, оприлюднений в щоквартальному інфляційному звіті.

"В умовах карантину українські компанії за можливості перейшли на дистанційний режим роботи та переважно були налаштовані на збереження кількості персоналу. Водночас зі збільшенням тривалості карантину, підвищенням невизначеності та погіршенням економічних очікувань погіршувалися й очікування щодо зміни кількості працівників. За оцінкою НБУ, запровадження карантину, що припало на другу половину березня, не мало значного впливу на рівень безробіття в першому кварталі. Натомість у другому кварталі рівень безробіття зросте до близько 12% у сезонно скоригованому вимірі", – повідомили в Нацбанку.

Регулятор прогнозує призупинення зростання зарплат.

"Поступове скасування карантинних обмежень зумовить відновлення української економіки в другому півріччі 2020 року. Цьому сприятиме також м’яка фіскальна та монетарна політики. Збільшення урядом бюджетних видатків на подолання кризи і заходи Національного банку з підтримання банківської системи зменшать негативний вплив пандемії на економіку", – зазначили в НБУ.

Чимало галузей перебуватимуть у кризі довгий час.

"Як падіння, так і відновлення буде нерівномірним за видами економічної діяльності. Зокрема від впровадження внутрішніх карантинних обмежень найбільше втратить сектор послуг, роздрібна торгівля, транспорт. Після закінчення карантину ці сектори частково відновляться, проте ще потерпатимуть від повільного відновлення доходів населення. Туризм та пов’язані з ним авіаційні послуги повноцінно відновляться лише в наступному році. Окремі експортноорієнтовані галузі, зокрема металургія, втратять насамперед від звуження зовнішнього попиту в умовах глобальної економічної кризи. Збережеться високий попит на продукцію сільського господарства, хоча очікується зменшення обсягів врожаю зернових через погіршення погодних умов", – повідомили в Нацбанку.