У другому кварталі 2020 року економіка України впаде на 11% - НБУ

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Карантинні заходи та скорочення глобального попиту призведуть до зниження ВВП України у другому кварталі 2020 року на 11%, передає Економічна правда, інформує NNS.

Про це йдеться в Інфляційному звіті Національного банку.

"Карантинні заходи вже зменшили ділову активність, споживання та зайнятість населення. Скорочення глобального попиту також обмежує експортні можливості країни. Вплив цих чинників на економіку найвідчутніше позначиться впродовж II кварталу цього року (ВВП знизиться на 11% р/р)", - прогнозують в НБУ.

"Проте після зняття основних обмежень як в Україні, так і у світі, що очікується в кінці ІІ кварталу економіка почне відновлюватися V-подібно", - йдеться у звіті.

На думку регулятора, швидкому відновленню економіки сприятиме також м’яка фіскальна та монетарна політика.

"Збільшення урядом бюджетних видатків на подолання кризи і заходи НБУ з підтримки позичальників та кредитування бізнесу дадуть змогу зменшити негативний вплив пандемії на економіку", - зауважує НБУ.

Загалом, внаслідок карантинних обмежень для подолання пандемії та глобальної кризи українська економіка скоротиться на 5% у 2020 році, але відновить зростання на рівні близько 4% у наступні роки, прогнозують в Нацбанку.