Уряд готовий торгувати рабсилою на міжнародному ринку – політолог

Завантажте мобільний додаток сайту

Уряд готовий торгувати робочою силою на міжнародному ринку. Про це у своєму блозі пише політолог і блогер Олексій Голобуцький, повідомляє NNS з посиланням на businessua.com.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вчора на своєму телеграм-каналі заявив, що уряд готовий торгувати робочою силою на міжнародному ринку офіційно. Тобто, тільки після того, як країни Європи вийдуть з офіційною пропозицією на українську владу, що готові працевлаштувати у себе українських робітників.

Політолог зазначає: «Ось і виходить, що вільні, повноправні громадяни України можуть легально виїхати за кордон для легальної діяльності тільки за згодою уряду. Це дійсно торгівля людьми, причому офіційна»

«Я розумію, що ніхто у владі просто не подумав, як це виглядає і як кваліфікується юридично і, які смачні позови вони собі отримають. Вони не зі зла - просто, як завжди, «нульова компетентність», - написав політолог.

Він додав, ця заява Шмигаль про можливість українців виїхати на «сезонні роботи», адже на несезонні роботи заборонено виїжджати, наприклад, тим же постійним висококваліфікованим працівникам в тій же сфері ІТ. Тим, що виграли високі конкурси на міжнародному рівні на високооплачуване робоче місце тільки власними знаннями, власним навчанням, власним бажанням працювати. Уряд їм не допомагало абсолютно.

«Може, пора вже рекрутувати ілюстраторів, виводити під ВР і Банкову з величезними плакатами, на яких в картинках буде показано: як робити, як не робити ні в якому разі? І група з мегафонами в віршах на два такту, можна з музичкою, щоб скандувала простенькі пояснення принципів державного управління. Хоча не допоможе же ... », - резюмував політолог.