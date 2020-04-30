Вартість квитків на поїзд та літак підвищитись не повинна

30 квіт. 2020
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АТ "Укрзалізниця" та українські авіакомпанії наразі не планують підвищувати тарифи на пасажирські перевезення.

Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій в ефірі телеканалу "Прямий", передає NNS.

"Про пасажирські перевезення на залізниці. Ми не говоримо поки що про збільшення ціни, тому що дійсно це чутлива історія. І ніхто не планує піднімати вартість... Про авіаперевезення - так само", - сказав Криклій, відповідаючи на запитання журналіста щодо того, чи будуть після карантину зростати ціни на пасажирські авіаційні та залізничні перевезення в Україні.

За словами міністра, наразі в Мінінфраструктури працюють над механізмами підтримки вітчизняних авіаперевізників. Криклій зазначив, що окрім компенсації половини вартості авіаквитків за евакуаційні рейси, у відомстві розглядають також можливість допомоги для виходу із кризи.

"Я думаю, що ми знайдемо рішення. І точно не варто говорити про збільшення вартості, тому що це відлякує пасажирів, і авіаперевізники не зможуть на цьому заробити", - підкреслив Криклій.

14 березня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну для іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. З 17 березня закрито пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. З 18 березня в Україні призупинено все внутрішнє пасажирське міжміське сполучення: залізничне, автобусне та авіаційне.

Для евакуації українців з-за кордону Мінінфраструктури спільно з Міністерством закордонних справ організувало ряд спеціальних рейсів. До виконання цих рейсів було залучено українські авіакомпанії. 23 березня Кабмін ухвалив рішення про заборону українцям виїжджати з України з туристичною метою з 24 березня. 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення. Нові евакуаційні рейси Україна почала виконувати з 27 квітня.

Автор: Алена Зинченко

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