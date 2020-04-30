Рада прийняла рішення щодо податкових пільг на час карантину: деталі

- 30 квіт. 2020
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Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт №3329-д "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів щодо додаткової підтримки платників податків на період карантину". Про це NNS повідомляє з посиланням на 24-й канал.
Що передбачає законопроєкт:
- продовження до кінця карантину раніше запроваджених податкових пільг та послабленнь в адмініструванні;
- продовження звільнення від сплати ЄСВ за себе ФОП та особами, які провадять незалежну професійну діяльність на період з 1 по 31 травня 2020 року;
- зменшення мінімального розміру статутного капіталу банків із 500 мільйонів до 200 мільйонів гривень;
- продовження спрощених процедур капіталізації банків до 1 серпня 2024 року.
Зауважимо, що станом на 30 квітня в Україні підтвердили 10 406 випадків коронавірусу, 1 238 людей одужали, а 261 – померли. Уряд продовжив карантин до 11 травня.
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