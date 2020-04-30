Назад шляху немає: Закон про ринок землі опубліковано у офіційному виданні

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Раніше NNS повідомляла про те, що Закон про ринок землі підписав президент Зеленський. Наразі документ вже опубліковано у офіційному парламентському виданні «Голос України».

Нагадаємо, що відповідний закон Верховна Рада прийняла 259 голосами у вівторок, 31 березня. Документ передбачає формування законодавчого поля для запровадження ринкового обороту земель сільськогосподарського призначення.

Згідно із законом, учасниками ринку до 2024 року можуть бути звичайні українці. Юридичним особам, які створені громадянами України безпосередньо, державі та територіальним громадам дозволяється купівля землі з 2024 року.

У перші два роки буде діяти обмеження на купівлю землі – не більше 100 га в одні руки (тільки для фізосіб, юрособам заборонено купувати землю сільськогосподарського призначення). Це обмеження не поширюється на громадян, які отримали землю до набрання чинності цього закону.

У перші два роки також діятиме заборона на продаж державної землі.

Зазначимо, що прийняття цього закону і закону про заборону повернення колишнім власникам націоналізованих банків - одне з ключових вимог Міжнародного валютного фонду, за невиконання якої Україна досі не отримала нової кредитної програми.