Чи загрожує українцям неврожай фруктів і ягід?

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У Запорізькій області замерзли черешні, але ж там вирощують десятки сортів ягід. Багато хто з фермерів навіть не збиратиме урожай, мовляв, економічно це невигідно. Чи загрожує нам неврожай ягід і фруктів? І що буде із цінами на них? Повідомляє NNS із посиланням на Сьогодні.

Аномально тепла суха зима перетворилася на суцільний жах для садівників. Цього року дерева вийшли зі стану спокою на початку січня. За останнє десятиліття таке раннє цвітіння аграрії бачать уперше. А потім ударили морози – доходило до мінус 10 градусів. Фермери намагалися зігріти дерева обкурюванням, але марно. Тепер на фрукти надії небагато.

"Загибель абрикосів становить 90%, загибель персиків – 70%, яблуні в окремих сортах – 50%, черешні – теж 90%. Тобі збиток колосальний, а дереву однаково, за ним потрібно доглядати", – розповідає аграрій Іван Вдовиченко.

У Миколи Гринюка, який проживає в Косові Івано-Франківської області, десятки сортів яблунь, груш, черешень, слив та винограду. Чи будуть у цьому році фрукти – поки припущень не робить. Упевнений, що не такими страшними були весняні приморозки, як відсутність опадів:

"Що дощу немає – це недобре, бо дощ також своє робить. Навіть гілки великі вгорі не хочуть розпускати листя, тому що немає дощу, а тут – бетон. Я копав – бетон, бетон".

У Широкій Балці Одеської області приморозки, які були в березні, побили точку росту. Відповідно, знищили цвіт. На одному дереві суцвіть має бути мінімум двадцять штук. Це найбільший яблуневий і грушевий сад на півдні країни. Через негоду він втратив мало не весь урожай. Мороз знищує пилок, а без цього квітка не стане плодом. Тому влітку дешевих фруктів можна не чекати.

"Дрібний фермер буде кидати сільське господарство. Я думаю, тому що сьогодні два роки можна віднести до збиткових. Третій рік вони не переживуть, як і ми. Дуже важко, якщо не буде ніякої підтримки з боку держави", – зазначає аграрій Олексій Згирін.

Підраховувати збитки, заззначає експерт Богдан Андрющенко, поки рано. І каже, що зовсім без фруктів Україна не залишиться. Втім, відсутність опадів і квітневі приморозки дадуть своє:

"М'яка зима, сприяла і шкідникам. Вони краще перезимували. Сільгоспвиробникам доведеться частіше обробляти, більше витрачати хімії тощо. Об'єктивно це вплине і на якість, і на кількість. І на підсумкову ціну".

Однак через карантин на третину може зменшитися експорт фруктів і ягід. Тобто те, що могло поїхати за кордон, залишиться вдома. Тому це дещо стримає ціни.

А тим часом експерти стверджують, що в Україні стане більше гречки і гороху. Адже аграрії зберуть більше тих культур, рентабельність яких зросла в минулому році. Водночас щодо інших зернових культур прогнозується зменшення обсягів врожаю на 10%.