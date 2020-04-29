В Украине на коронавирусе зарабатывают больше, чем на наркотиках – экономист

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В Украине некоторые очень хорошо заработали на коронавирусе, когда другие обеднели или даже обнищали. Такую мысль высказал экономист Максим Гольдарб в эфире одного из телеканалов. Об этом NNS сообщает со ссылкой на BAGNET.

По словам Гольдарба, крупнейший производитель высококачественного спирта и спиртосодержащей продукции в Украине «Укрспирт» производит достаточно дешевого сырья для антисептиков, но людям их продают в аптеках по завышенным ценам.

Экономист утверждает, что в Украине за три недели произвели 3 млн л сырья для антисептиков — спиртовой раствор с 90% спирта. Он уточнил, что из 1 л сырья, произведенного "Укрспиртом", можно произвести около 25 баночек антисептика.

"Они берут за 50 гривен литр, делают не меньше 25 таких баночек и каждую продают по 50 грн, по 40 грн, по 30 грн, то есть навар двадцатикратный. Наркотики не приносят столько, сколько приносят в Украине пандемия и торговля во время пандемии нужными людям товарами", — цитируют Гольдарба СМИ.