В Україні введуть в обіг нову монету: стало відомо, коли (фото)

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У Національному банку України повідомили, що випустять в обіг нові монети номіналом 10 гривень. Монети поступово замінять відповідні банкноти. Про це NNS повідомляє з посиланням на пресслужбу НБУ.

Згідно інформації, отриманої NNS , зазначається, що випуск монет номіналом 10 гривень завершить процес оновлення банкнотно-монетного ряду гривні.

«Це — частина комплексного рішення з оптимізації та оновлення банкнотно-монетного ряду гривні, що триває з 2014 року та має на меті забезпечити в Україні надійніші та захищеніші від підроблень банкноти, зручність готівкових розрахунків та економію коштів для держави», — повідомили у Нацбанку.

За розрахунками НБУ, за допомогою заміни банкнот дрібних номіналів на монети держава зможе заощадити близько 1 мільярда гривень на обслуговування готівкового обороту. Це пов'язане з тим, що тривалість обігу монети більша, аніж банкноти, тому Нацбанку не потрібно постійно друкувати та оновлювати банкноти.

На першому етапі НБУ введе в обіг 5 мільйонів монет номіналом 10 гривень. Їх розподілять між підрозділами Нацбанку у регіонах України. Відділення НБУ передаватимуть монети банкам, а банки — своїм клієнтам підприємствам торгівлі та громадянам.

«З 03 червня 2020 року монети номіналом 10 гривень стануть дійсним платіжним засобом на території України, ними можна вільно розрахуватися в торговельній мережі або здійснювати операції в банках», — додають у Нацбанку та зазначають, що разом з монетами номіналом 10 гривень продовжуватимуть обертатися і банкноти, тому спеціально обмінювати банкноти на монети не потрібно. Наразі таких банкнот в обігу 179,3 мільйона штук.

Монета номіналом 10 гривень у діаметрі складає 23,5 міліметри та важить 6,4 грама. Виготовлена вона із цинкового сплаву з гальванічним покриттям нікелем. У Нацбанку зазначають, що нова монета буде більшою за решту гривневих монет, тому її можна буде легко відрізнити від монет 1, 2 та 5 гривень. На реверсі монети номіналом 10 гривень зображено портрет українського гетьмана Івана Мазепи; на аверсі в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщено номінал монети.