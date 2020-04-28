Як змінився держборг України: інформує Мінфін

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Коливання на валютному ринку продовжують впливати на стан державного боргу України. Про це повідомляє NNS з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів.

За даними Національного банку девальвація гривні по відношенню до дол. США в березні 2020 року склала 12,4%. На цьому фоні, в березні 2020 року сукупний державний та гарантований державою борг України в еквіваленті в національній валюті зріс на 10,1% до 2 255,5 млрд грн, а в еквіваленті в іноземній валюті зменшився на 3,6% до 80,38 млрд дол. США.

Зазначається, що оголошення пандемії COVID-19 та очікування можливої рецесії світової економіки не могли не позначитись на активності інвесторів на ринку капіталів. В березні Міністерство фінансів з п’яти запланованих провело три аукціони з розміщення ОВДП, за підсумками яких на фінансування державного бюджету було залучено 33 млрд гривень.

Кошти залучались переважно в іноземній валюті, але за низькими ставками. На останньому аукціоні, який відбувся 24 березня, середньозважені ставки дохідності за номінованими в дол. США та євро ОВДП з терміном обігу 3 місяці та 1,2 роки становили 3% та 2,22% відповідно. Дохідність шестимісячних облігацій, номінованих в гривні на аукціоні 3 березня склала 9,9%.

Повідомляється, що зазвітний період витрати з погашення державного боргу склали 9,6 млрд грн, в тому числі Україна погасила кредит у розмірі 200 млн канадських доларів (141,8 млн дол. США), який був виданий Канадською експортною агенцією в 2015 році. Кредит було залучено строком на 5 років за ставкою 1,43% для стабілізації економіки України.

Видатки державного бюджету з обслуговування державного боргу становили 20,1 млрд гривень.