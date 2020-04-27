Зеленський анонсував іпотеку під 10% і кредити малому бізнесу

- 27 квіт. 2020
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Цього тижня уряд і НБУ представлять дві програми: іпотека для населення зі ставкою 10% та кредити малому бізнесу за низькою ставкою, передає Depo.ua, інформує NNS.
Про це заявив президент Володимир Зеленський своєму у відеозверненні.
"Серед іншого, цього тижня уряд і НБУ повинні представити дві важливі програми. Перша – це іпотека для населення зі ставкою близько 10%. Друга – це кредити малому бізнесу за низькою ставкою для виплати заробітних плат", – зазначив Зеленський.
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Крім того, Зеленський привітав рішення Нацбанку знизити облікову ставку до 8%.
"Це дає банкам можливість знизити ставки за кредитами як для бізнесу, так і для населення", – зазначив він.
Нагадаємо, малому бізнесу видали 240 млн за програмою доступних кредитів.
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