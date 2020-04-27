В Україні без роботи через карантин залишились 280 тисяч ФОПів

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В Україні за час карантину роботу втратили майже 280 тисяч ФОПів. Про це NNS повідомляє з посиланням на платформу Опендатабот.

Згідно отриманої NNS інформації, в Україні, у зв'язку із карантинними обмеженнями, заборонена діяльність 277 тисяч фізосіб-підприємців.

За даними платформи для роботи з відкритими даними, без роботи залишились підприємці таких сфер:

Транспорт – 1 791.

Індивідуальні послуги – 8251.

Туризм – 8 370.

Спорт – 8 434.

Розваги – 10 412.

Освіта – 13 684.

Планова медицина та стоматологія – 14 747.

Ринки (сюди, напевне входять і непродуктові магазини) – 211 302.

«Україна на карантині п’ятий тиждень. Для українського бізнесу — це занадто довгий період паузи. Він втрачає прибутки, компанії закриваються, а українці лишаються без роботи, - пишуть організатори платформи. — Зараз ми вибираємо між хворобою та глибокою економічною кризою з усіма її наслідками: підвищенням злочинності, мародерством і бідністю.

Ми збираємо дані про український бізнес під час карантину для того, щоб всі рішення влади, які будуть прийматися в ім'я боротьби з коронавірусом, були зваженими та враховували не тільки кількість смертей, але і якість життя тих людей, які залишаються живими».