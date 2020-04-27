В Україні без роботи через карантин залишились 280 тисяч ФОПів

- 27 квіт. 2020
- 732
Завантажте мобільний додаток сайту
В Україні за час карантину роботу втратили майже 280 тисяч ФОПів. Про це NNS повідомляє з посиланням на платформу Опендатабот.
Згідно отриманої NNS інформації, в Україні, у зв'язку із карантинними обмеженнями, заборонена діяльність 277 тисяч фізосіб-підприємців.
За даними платформи для роботи з відкритими даними, без роботи залишились підприємці таких сфер:
- Транспорт – 1 791.
- Індивідуальні послуги – 8251.
- Туризм – 8 370.
- Спорт – 8 434.
- Розваги – 10 412.
- Освіта – 13 684.
- Планова медицина та стоматологія – 14 747.
- Ринки (сюди, напевне входять і непродуктові магазини) – 211 302.
«Україна на карантині п’ятий тиждень. Для українського бізнесу — це занадто довгий період паузи. Він втрачає прибутки, компанії закриваються, а українці лишаються без роботи, - пишуть організатори платформи. — Зараз ми вибираємо між хворобою та глибокою економічною кризою з усіма її наслідками: підвищенням злочинності, мародерством і бідністю.
Ми збираємо дані про український бізнес під час карантину для того, щоб всі рішення влади, які будуть прийматися в ім'я боротьби з коронавірусом, були зваженими та враховували не тільки кількість смертей, але і якість життя тих людей, які залишаються живими».
NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі
Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!