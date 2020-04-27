«Рабочие места создадим, но зарплат как в Европе не будет» - Шмыгаль

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что с точки зрения экономики, от карантина в Украине больше всего страдают шесть сфер. Об этом NNS сообщает со ссылкой на Соцпортал.

Согласно информации, полученной NNS , в период вынужденного карантина количество безработных в Украине резко выросло и достигло двух миллионов человек, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

На сегодня у нас официально зарегистрированы более 400 тысяч безработных. Однако рассчетно мы выводим более двух миллионов людей, которые либо потеряли работу, либо находятся во временных вынужденных отпусках, или это так называемое скрытая безработица, – сказал премьер.

И хотя с проблемами столкнутся многие отрасли, глава правительства считает, что некоторые из них пострадают наиболее.

Больше всего пострадают:

туризм,

общественное питание,

пассажирский транспорт,

сфера бытовых услуг,

розничная торговля непродовольственными товарами.

Чтобы помочь людям, которые работают в этих отраслях, в ближайшие месяц-полтора правительство создаст около 500 тысяч рабочих мест. В частности, в социальной, коммунальной и бюджетной сферах. Кроме того, около 170 тысяч рабочих мест планируется открыть в сфере дорожного строительства и еще около 150 тысяч – в сопутствующих сферах.

- Когда мы создавали эти быстрые рабочие места, мы не ставили себе целью соответствие заработков с рабочими местами в развитых странах Европы. Мы ставили перед собой задачу создать рабочие места для людей, которые ищут работу, чтобы минимально обеспечить себя и свою семью. Это в первую очередь следует сделать, – подчеркнул премьер.