"Антиколомойський" закон: МВФ запросили долучитися до обговорення законопроєкту

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Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (фракція "Слуга народу") підписав листа до МВФ із запрошенням його представників долучитися до обговорення "банківського" законопроєкту, передає Depo.ua, інформує NNS.

Про це Данило Гетманцев оголосив на засіданні Комітету у четвер, повідомляє пресслужба Верховної Ради.

"На початку засідання голова Комітету Данило Гетманцев поінформував, що, за ініціативою членів Комітету, підписав листа до Міжнародного валютного фонду із запрошенням його представників долучитися до обговорення законопроєкту", – йдеться у повідомленні.

Раніше, 21 квітня, фінкомітет Ради взявся за "антиколомойський" закон.

Нагадаємо, у "Слузі народу" очікують, що "антиколомойський" закон передадуть у парламент уже найближчим часом.

Відомо також, що до так званого "антиколомойського" законопроекту №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності внесли вже близько 16 тисяч правок. Шість тисяч правок подав позафракційний нардеп Антон Поляков.

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Нагадаємо, 30 березня Верховна Рада ухвалила за основу проект закону № 2571-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань функціонування банківської системи.