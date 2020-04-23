Що буде із врожаєм-2020 через нинішню посуху

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Які наслідки ситуація з посухою в Україні має для майбутнього врожаю? Відповідь дав Тарас Висоцький, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, передає NNS із посиланням на hromadske.ua

«Ми можемо бути спокійними за врожай, за продовольчу ситуацію в країні. Ми експортуємо 70% товару і можемо нагодувати ще три такі країни, тому для внутрішнього ринку точно продукції буде достатньо», — повідомив урядовець.

Однозначно, ця ситуація зменшить врожай на Поліссі, перш за все — жита. Але глобально на галузь це не вплине, і цього все одно буде достатньо, аби забезпечити експорт.