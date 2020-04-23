Нацбанк роз'яснив особливості надання кредитних канікул під час карантину

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Нацбанк інформує, що задля того, щоб клієнти не опинилися у борговій ямі, 30 банків України пропонують їм кредитні канікули. Про це повідомляє ЛІГА:ЗАКОН, передає NNS.

Також цю опцію впровадили і більшість фінустанов, що активно кредитують населення або малий бізнес. Є банки, що працюють виключно з великим бізнесом. Такі банки в індивідуальному порядку опрацьовують питання кредитних канікул із клієнтами.

Кредитні канікули - це відтермінування боргу, а не його прощення

Кредитні канікули є лише відтермінуванням у розрахунках клієнта з банком на період карантину. Така «перерва» може стосуватися сплати основної суми кредиту («тіла» кредиту) чи нарахованих відсотків залежно від пропозиції банку.

Домовленість між банком і позичальником є добровільною. Якщо клієнт відчуває, що через падіння доходів «не тягне» кредит, варто звертатися до банку.

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Кредитні канікули не зменшують суму вашого боргу

Карантин не скасовує ваших зобов'язань за кредитом. Кредитні канікули не зменшують суму боргу. Зараз банки пропонують переважно відстрочку сплати тіла кредиту. Тобто клієнти тимчасово не платять основний борг, а от відсотки банки просять платити. Адже паралельно банки продовжують платити своїм клієнтам відсотки за депозитами.

З банком можна домовитися про менші платежі та продовження терміну кредиту

Банки проводять реструктуризації кредитів. Їх мета - зменшити фінансове навантаження на клієнта, більш зручно розподілити оплату за кредитом у часі. Реструктуризація може відбутися, наприклад, за рахунок зменшення розміру обов'язкових платежів за кредитом після завершення карантину з паралельним подовженням терміну кредиту.

Про канікули та реструктуризацію потрібно домовитися безпосередньо з банком

Національний банк у своїх рекомендаціях заохотив банки йти назустріч клієнтам, а саме здійснювати реструктуризації за кредитами. Проте банки можуть діяти на власний розсуд, адже закон забороняє лише нараховувати штрафи за споживчими кредитами та підвищувати ставки до кінця квітня. У якості заохочення Національний банк дозволив банкам не визнавати дефолтними кредити, які будуть реструктуризовані до кінця вересня цього року.

Тобто банк залишається «у плюсі». З одного боку - надав канікули, зберіг лояльного клієнта, а з іншого - не формуєш додатковий резерв, що впливає на капітал і виконання нормативів.

Хто може отримати кредитні канікули

Кредитні канікули може отримати бізнес і громадяни, які опинилися у скруті через карантин, але не мали боргів за сплатою кредиту на 1 березня цього року.

Зазвичай, банки пропонують «пакетний» підхід до роздрібних клієнтів за споживчими кредитами, іпотекою чи кредитом на авто. Середньому і великому бізнесу пропонується індивідуальний підхід, ураховуючи, що і карантин по-різному вплинув на корпоративних позичальників.

Отримати кредитні канікули можуть ті, хто опинився у фінансовій скруті, втративши доходи. Від бізнесу банк повинен отримати підтвердження фактів зниження доходів або ж припинення роботи. Це може бути фінзвіт або звіт про поточну господарську діяльність.

Приклад:

Якщо станом на початок березня у вас був кредит на телевізор, за яким щомісяця передбачені рівні обов'язкові платежі. Ви мали погасити кредит до кінця листопада. За дев'ять місяців, що залишалися, ви повинні були погасити залишок за тілом кредиту розміром 7200 грн, а також відсотки з комісіями.

До початку карантину ви щомісяця сплачували 1040,30 грн (тіло - 800 грн, відсотки з комісіями - 240,30 грн). Однак під час карантину ви залишилися без джерела доходів, тому не мали можливості робити повністю платежі за кредитом. Зараз банк пропонує протягом карантину сплачувати лише відсотки, а от погашення залишку основної суми боргу - перерахувати потім, після завершення карантину.

Припустімо, що карантин триває три місяці і завершиться до кінця травня. На той момент у вас за період карантину накопичиться залишок несплаченого тіла кредиту на 2400 грн, який ви три місяці не платили. Відповідно з червня ви повертаєтеся до регулярного графіка щомісячних платежів протягом шести місяців, які залишаться до кінцевого погашення кредиту в листопаді. Отже, після карантину ви платитимете 1440,30 грн (800 грн тіла кредиту, 400 грн накопиченої «карантинної» заборгованості, 240,30 грн відсотків із комісіями).